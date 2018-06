BPI estreia-se no aluguer de automóveis

O banco BPI estreou-se esta terça-feira no mercado do aluguer operacional de automóveis com o anúncio de uma parceria com a empresa de renting e gestão de frotas Arval. O banco liderado por Pablo Forero começa assim a disponibilizar o primeiro produto neste setor, que pode ser mesmo comprado no final do contrato de aluguer.

Os clientes do BPI passam a poder utilizar um Fiat 500 Lounge S&S por 6,5 euros diários ou 197,70 euros mensais, caso opte por um acordo de 48 meses e 10 mil quilómetros/ano para este modelo automóvel.

Há ainda planos de 36 e 60 meses, sendo que todos incluem a manutenção, o seguro, o Imposto Único de Circulação, a substituição e a reparação de pneus, bem como a assistência durante 24 horas ao condutor.