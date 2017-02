BPI encerrou sete agências em França

O banco BPI encerrou definitivamente sete agências da sucursal em França, mantendo em funcionamento apenas duas agências no país, uma em Paris e outra em Lyon, informa a Lusa.

Segundo informação disponibilizada pelo banco aos trabalhadores e a que a agência Lusa teve hoje acesso, encerraram definitivamente a 28 de janeiro as agências de Argenteuil, Boulogne, Champigny, Drancy, Melun, Saint Germain e Villejuif.

“A sucursal de França manterá a sua atividade através da agência sede, localizada em Paris, e da agência de representação de Lyon”, lê-se na informação.

OBPI divulgou resultados de 2016 na passada semana, onde apresentou um lucro líquido de 313.2 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 32.5% em relação ao ano anterior. Os números traduzem um resultado por acção de 0,216 euros , face aos 0,163 euros de 2015.

O contributo da actividade doméstica aumentou 58% (53,9 milhões) para 147 milhões de euros. Já o contributo da actividade internacional aumentou 16% (mais 23 milhões) para 166,3 milhões de euros em 2016.

A Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) ascendeu a 13,4% em 2016 (10,4% em 2015). Esse mesmo indicador na actividade doméstica melhorou de 5,2% em 2015 para 7,7% em 2016.

Em Portugal, os depósitos de clientes subiram 4.4%. A carteira de crédito a clientes na actividade doméstica começa a apresentar sinais de inversão da tendência de queda na generalidade dos segmentos, encerrando o ano praticamente inalterada em relação ao ano anterior (-0.2%).

No que diz respeito às imparidades para imóveis recebidos por recuperação de crédito o banco registou um total de 131,7 milhões de euros e as imparidades acumuladas constituídas para esses imóveis cobriam 23,5% do total do valor bruto no balanço. “As imparidades e outras provisões liquidas ascenderam a 36,5 milhões de euros e incluem imparidades com as obrigações da PT Internacional Finance de 18,3 milhões de euros”. O rácio de cobertura de imparidades é de 83% (sem considerar os colaterais), ou seja, 718 milhões de euros “e a tendência é de queda”, referiu o presidente do banco.