BPI em queda na despedida do PSI 20

A praça lisboeta negoceia esta quinta-feira a perder 0,10% para os 4.555,37 pontos, num cenário europeu de ganhos. A pressionar o PSI 20 está o setor da banca, com destaque para o BPI que cai 8,57% para os 0,96 euros por ação, no último dia em que negoceia no índice, mas começou o dia a perder mais de 15%. Foram ontem conhecidos os resultados da OPA do CaixaBank, que ficou com 84,5% do BPI, e a Euronext decidiu excluir o banco do PSI 20, com efeito a partir de amanhã.

Os títulos do BCP recuam 1,37% para os 0,144 euros, no dia de estreia das novas ações resultantes do aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros. O banco liderado por Nuno Amado conta com mais de 14 mil milhões de novas acções. No setor energético, a Galp Energia perde 0,18% para os 13,695 euros e a EDP Renováveis recua 0,10% para 6,138 euros por ação. Também em terreno negativo, negoceia a Semapa que perde 0,87% para 13,075 euros.

No verde, destaca-se hoje a Navigator que sobe 1,91% para 3,4750 euros, depois de ter anunciado, antes do início da sessão, lucros de 11% em 2016. Os lucros da papeleira ascenderam aos 218 milhões de euros, superando as expetativas. A Pharol ganha 2,95% para os 0,349 euros, a Corticeira Amorim avança 1,12% para os 9,1980 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,63% para 15,9450 euros por ação.