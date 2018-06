BPI e APICCAPS renovam protocolo de cooperação

O BPI e a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) renovaram o seu protocolo de cooperação até 2019, “com o objetivo de apoiar a internacionalização e fomentar a inovação junto dos associados da APICCAPS, contribuindo para o crescimento e a criação de emprego na indústria do calçado”, revela um comunicado conjunto das duas organizações.

O acordo surge no momento em que a APICCAPS está a implementar o FOOTure 4.0, um projeto apresentado durante o 20º Congresso Mundial do Calçado, que decorreu no Porto e que contou com o patrocínio do BPI. “Este projeto prevê um investimento de 50 milhões de euros até 2020 e tem como visão tornar o sector na referência internacional na utilização de novas tecnologias e explorar as oportunidades criadas pela economia digital”. Salienta-se que 86% dos associados são exportadores e 59% têm um volume de exportações superior a 500 mil euros por ano.

O apoio às PME, em particular às exportadoras, tem sido uma prioridade estratégica do BPI. “O banco facilita o processo de internacionalização e comércio com o estrangeiro das empresas portuguesas, com produtos de crédito, seguros de risco comercial e soluções específicas para mercados estratégicos. O banco disponibiliza ainda informação sobre países relevantes enquanto mercados de destino das empresas portuguesas”.