BPI diz que a subida do rating vai melhorar em 44 milhões o rácio de capital do BCP

Com um rácio de capital common equity tier 1 (CET1) de 11,3%, o BCP está claramente acima do rácio exigido pelo BCE no âmbito do SREP, diz o BPI na sua nota de análise ao banco concorrente. O SREP, é processo de análise e avaliação para fins de supervisão e vem do inglês, Supervisory Review and Evaluation Process.

O banco liderado por Nuno Amado deixou de ter problemas de capital. O BPI diz que a implementação das normas de contabilidade IFRS 9 pode ter um impacto negativo de cerca de 25 pontos base (0,25%) no rácio do banco, no início de 2018. Mas este impacto será mitigado com a retenção de lucros deste ano, que o BPI estima serem no fim de 2017 cerca de 186 milhões de euros.

Para além disso, diz o equity research, na sequência da subida do rating de Portugal, o mark-to-market do portfólio de dívida soberana provocará um impacto positivo em capital, que os analistas estimam ser de 44 milhões de euros, ou seja, mas 8 pontos base no rácio de capital CET1. Esta estimativa é feita tendo por referencial os números de junho.