BPI delibera na sexta-feira saída de bolsa e política de dividendos

O CaixaBank voltou a reforçar no BPI a dias da AG que vota a saída de bolsa, agora tem 94,2% do banco. Outra deliberação importante será a política de distribuição de dividendos a longo prazo. O CaixaBank pretende ainda que o BPI distribua entre 30% e 50% do lucro apurado nas contas individuais.

É já na próxima Assembleia Geral que se realiza no Porto que será deliberada pelos acionistas (neste caso é quase esmagadoramente o CaixaBank) a perda da qualidade de sociedade aberta. Depois de comunicar hoje a aquisição, nos passados dias 22, 25 e 26 de Junho de 2018, de 460.952 acções ordinárias do Banco BPI, representativas de 0,032% do capital e votos, o CaixaBank passou a deter 94,193% do BPI (94,2% dos votos). O investimento neste reforço (a 1,45 euros por ação) foi de 668,4 mil euros. A AG marcada para as 9h3o da manhã na Fundação Serralves tem como outros pontos de ordem de trabalhos, deliberar sobre a redução do número de administradores de 20 para 18, depois da saída dos gestores Carla Bambulo e Vicente Tardio. Outra deliberação importante será a política de distribuição de dividendos a longo prazo. O CaixaBank pretende que o BPI distribua entre 30% e 50% do lucro apurado nas contas individuais.