BPI coopta ex-presidente da Anacom Fátima Barros para a administração

O Banco BPI, informou o mercado que o Conselho de Administração, na sua reunião do passado dia 23 de Fevereiro, deliberou cooptar como vogal do Conselho de Administração, para preenchimento da vaga que se encontrava aberta nesse órgão, Fátima da Silva Barros Bertoldi, ex-presidente da Anacom.

“O Conselho deliberou igualmente designar Fátima Barros como membro da Comissão de Auditoria e Controlo Interno do Banco BPI”, diz o banco liderado por Pablo Forero e que tem Fernando Ulrich como Chairman.

“A referida cooptação será, nos termos legais, submetida a ratificação pelos Accionistas na próxima Assembleia Geral” avisa o BPI.

O Conselho de Administração do banco do CaixaBank é ainda composto por António Lobo Xavier; Alexandre Lucena e Vale (administrador executivo); António Farinha de Morais (administrador executivo); Carla Bambulo; Cristina Rios Amorim; Francisco Barbeira (administrador executivo); Gonzalo Gortazar; Ignácio Alvarez (administrador executivo); Javier Pano; João Oliveira e Costa (administrador executivo); José Pena do Amaral (administrador executivo); Juan Antonio Alcaraz; Lluís Vendrell; Pedro Barreto (administrador executivo); Tomás Jervell e Vicente Tardio.

(atualizada)