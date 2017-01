“Boycott Trump”: já há uma app para boicotar os negócios do presidente

Um grupo crítico do novo presidente dos EUA desenvolveu uma aplicação que visa identificar as empresas que têm relações com os negócios do presidente Donald Trump.

“Boycott Trump” foi criada pela Coligação Democrática contra Trump e permite aos utilizadores procurarem num catálogo de mais de 250 negócios se estes têm algum tipo conexão com Organização Trump.

Os criadores do aplicativo já encontraram dezenas de empresas que têm esta conexão.