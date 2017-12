Box Office: novo ‘Star Wars’ só ficou atrás do anterior nas receitas do dia de estreia

Em 2015, ‘Episódio VII – O Despertar da Força’, a primeira produção da saga em sete anos, quebrou todos os recordes de bilheteira. Os primeiros dados indicam que a nova sequela, que estreou esta sexta-feira, não deverá superar esses máximos, mas não deverá ficar muito distante.

No dia de estreia, esta sexta-feira, ‘Episódio VIII – Os Últimos Jédi’ registou 104,8 milhões de dólares nos Estados Unidos, segundo dados citados pela Bloomberg, o segundo maior de sempre após os 119,1 milhões do antecessor. O valor superou as estimativas da Disney, que previa box office entre 99 milhões e 104 milhões.

As receitas da ante-estreia de quinta-feira atingiram 45 milhões de dólares, comparadas com 57 milhões do filme anterior. Segundo a publicação especializada Variety, a expetativa é que o novo filme encaixe 215 milhões de dólares no opening weekend (de quinta a domingo), tornando-se no quarto a superar a fasquia de 200 milhões – atrás dos 248,8 milhões de ‘O Despertar da Força’, mas à frente de ‘Jurassic World’ e ‘The Avengers’.