‘Boutiques’ ganham terreno na assessoria financeira

Os tempos em que os grandes bancos de investimento dominavam por completo o mercado de assessoria financeira a fusões e aquisições (M&A) parecem ter terminado. Não só os grandes bancos de investimento nacionais, como o Caixa BI, o Haitong (ex-BESI) e o BCP Investimento, foram alvo de reestruturações profundas nos últimos anos (em alguns casos sendo integrados nos bancos comerciais seus acionistas), cada vez mais as empresas portuguesas procuram boutiques especializadas, que conseguem ser mais ágeis e procuram compensar a menor dimensão com parcerias internacionais.

Trata-se de uma tendência internacional, sobretudo quando se trata de empresas com volumes de negócio anuais inferiores a 100 milhões de euros. Segundo dados da Thomson Reuters, no início do século, as boutiques financeiras arrecadavam 20% dos fees relativos a operações de M&A no Velho Continente. Em 2016, este número já era de 44%. O nosso país não escapa a esta tendência e têm surgido cada vez mais firmas de menor dimensão que competem diretamente com a banca tradicional. O Jornal Económico falou com os líderes de quatro destas firmas, para perceber de que forma procuram diferenciar-se dos bancos.

“No meu entender o que pode fazer diferenciar um assessor no momento da escolha é a estrutura internacional, a proximidade e disponibilidade que a equipa tem para o cliente, o track record e em alguns casos a especialização setorial que pode ter dentro da sua estrutura”, disse ao Jornal Económico João Santos, managing partner da Tradinvest, firma que presta assessoria a operações de M&A, entre outros serviços.

Acrescentou que a “facilidade com que o cliente se relaciona com o seu assessor é fundamental para os resultados finais. O cliente tem que interagir facilmente com assessor e a possibilidade de existencia desse canal de comunicação é um factor muito importante na hora da decisão”.

Por sua vez, Carlos Carvalho, managing partner da Fingest, destacou a importância de tornar a banca de investimento acessível às PME, que constituem a esmagadora maioria do tecido empresarial português.

“Identificámos que as PME não têm ao seu alcance serviços de banca de investimento de forma ágil e com condições competitivas. A nossa filosofia é tornar acessível às PME portuguesas os serviços de banca de investimento, tais como assessoria em operações de M&A, capitalização de empresas, private equity, divida, abertura de capital, venda de participações, avaliações, business planning, etc, à escala global e com grande celeridade de concretização”, disse Carlos Carvalho ao Jornal Económico.

Também a Optimal Investments, que tem entre os seus sócios dois gestores históricos da banca de investimento portuguesa, Jorge Tomé e José Maria Ricciardi (ex-presidentes do Caixa BI e do BESI/Haitong, respetivamente), procura tirar proveito da agilidade que a sua estrutura mais leve lhe permite.

“Seguimos a tendência internacional, estruturas mais leves, mais ágeis e que conseguem do mesmo modo atrair talento”, disse ao Jornal Económico fonte oficial da Optimal. O mesmo responsável acrescentou que “as parcerias e alianças com players internacionais, nomeadamente com a Arcano, operador de banca de investimento em Espanha com 150 profissionais, permite estar presente junto dos mercados da Europa, Ásia e Estados Unidos, sem a estrutura de um banco tradicional”.

“Estruturamos operações de financiamento, montamos e estruturamos operações de M&A, quer de sell side, quer de buy side e conseguimos propor aos nossos clientes oportunidades de investimento e de financiamento por forma a assegurarem um suportado crescimento dos seus negócios”, realçou.

Menor risco de conflitos de interesse?

Por sua vez, a Triple A – Capital & Finance procura posicionar-se num segmento distinto daquele em que atuam os bancos tradicionais. “Procuramos operações de PME nacionais e internacionais, não estando focados nos clientes de maior dimensão que interessam à banca de investimento”, disse ao Pedro Xavier, partner e CEO da AAA Capital Finance.

“Acreditamos no nosso potencial de crescimento no segmento de MID Market – empresas com facturação entre os 10 milhões e os 100 milhões de euros. Os bancos de investimento tradicionais continuarão a ter o seu espaço na assessoria à grandes empresas, com facturação acima de 100 milhões”, disse ainda. Acrescentou que entre as vantagens face aos bancos de investimento tradicionais estão a “proximidade humana”, que permite construir “relações de longa duração”, bem como a inexistência de potenciais conflitos de interesse que possam pôr em causa a independência do assessor financeiro.