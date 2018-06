Bourdain e o valor da vida

A notícia da morte de Anthony Bourdain, chef e apresentador de televisão de renome mundial, caiu como uma bomba. O que leva alguém como Bourdain, bem sucedido e mundialmente famoso, a pôr termo à vida? O que lhe faltava? Para mais tendo em conta que, ao contrário de outras celebridades que escolheram este caminho, Bourdain era conhecido pela forma como apreciava as coisas boas da vida.

Muito provavelmente, nunca conheceremos as razões que levaram o famoso chef a suicidar-se naquele quarto em Paris. A lição que podemos extrair é que quem vê caras não vê corações e que a aparência exterior das pessoas esconde, não raras vezes, sofrimentos inimagináveis.

Em tempos, o suicídio de uma figura pública seria quase universalmente condenado. Durante séculos, os suicidas nunca tiveram direito a grandes manifestações de simpatia, a menos que tirassem a própria vida em circunstâncias heróicas, como o presidente chileno Salvador Allende ou o rei bíblico Saúl, que se recusaram a cair nas mãos dos seus inimigos. Já aqueles que se matavam para escapar a dificuldades mais triviais eram simplesmente vistos como loucos, covardes ou fracos de espírito. A viúva de Hemingway, por exemplo, garantiu durante anos que o marido morrera vítima de um acidente enquanto limpava uma arma, tal era o estigma social associado ao suicídio.

Felizmente, vivemos numa era mais compreensiva para com pessoas como Hemingway ou Bourdain, porque já não é politicamente correto e socialmente aceitável condenar moralmente os suicidas. As reações à morte do chef espelham isso: muitas das figuras públicas que se pronunciaram lamentaram o seu desaparecimento prematuro, elogiando o seu talento. Algumas mencionaram a necessidade de prevenir os suicídios, mas a maioria ficou-se pelos elogios à figura de Bourdain. Outras foram mais longe, com comentários que quase chegam a revelar admiração pelo ato em si: “causaste impacto em vida e tiveste de sair com impacto”, dizia uma das mensagens postadas nas redes sociais por um ex-colega de Bourdain.

Quer isto dizer que o suicídio se está a tornar perigosamente aceitável do ponto de vista social? Não chegamos ainda a esse ponto, mas o certo é que o suicídio é cada vez mais frequente nas sociedades ocidentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de suicídios aumentou 28% desde 1999, tornando-se uma das principais causas de morte em algumas faixas etárias.

Esta tendência é indissociável do relativismo que nas últimas décadas ganhou terreno no Ocidente. Afinal, se tudo é relativo, dizem-nos, não podemos verdadeiramente condenar o ato de Anthony Bourdain, mas apenas lamentar a perda. Foi a escolha dele e temos de respeitar, pois a liberdade individual deve ser absoluta, incluindo na forma como deixamos este mundo, defendem alguns.

Só que uma coisa é sentir empatia, respeito e compreensão pela pessoa e suas circunstâncias, outra é aceitar o suicídio em si como uma escolha “respeitável”. Pois é possível ter respeito pela pessoa, mas sem deixar de condenar o ato. Já perdi amigos que se suicidaram e a impressão com que fico após ler algumas das reações à morte de Bourdain é que, nesta sociedade que já não distingue bem entre a luz e as sombras, alguém tem de dizer alto e bom som: o suicídio é sempre errado.

Em primeiro lugar, porque nada de bom se obtém com a morte, sobretudo se a “decisão consciente” que alguns enaltecem for tomada numa situação de angústia extrema ou de doença psicológica. Ninguém consegue ser verdadeiramente livre se está cego pelo desespero. Em segundo lugar, porque independentemente das atenuantes que possam existir, não deixa de ser um ato de egoísmo, que deixa sequelas gravíssimas nas famílias e nas pessoas mais próximas.

Prevenir este flagelo é um dever de todos nós. Às vezes, uma palavra amiga para com as pessoas com quem nos cruzamos no dia-a-dia pode, literalmente, fazer a diferença entre a vida e a morte. Não nos esqueçamos disso.