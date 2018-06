Bosch reforça investimento apadrinhada por Costa e Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro português, António Costa, inauguraram o novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Bosch em Braga. A empresa alemã diz que este novo capítulo das suas actividades constitui um sinal claro de que Portugal é cada vez mais importante para a sua estratégia de investigação e desenvolvimento em todo o mundo. “O nosso novo centro de tecnologia em Braga é mais uma prova do grande potencial que vemos em Portugal. Além disso, é um voto de confiança no alto nível de competência dos engenheiros nacionais”, referiu Dirk Hoheisel, membro do conselho de administração da Bosch. Para Angela Merkel, este investimento é mais do que isso: é a tradução prática da “cooperação luso-alemã” e, também, um exemplo de como “se está a trabalhar no futuro da Europa”, no desenvolvimento de novas tecnologias.

A Bosch expandiu significativamente a sua presença em Portugal nos últimos anos: entre 2015 e 2017, foram investidos cerca de 200 milhões de euros no país. Este ano, os investimentos planeados estão no mesmo nível dos anos anteriores. “Os novos projetos, bem como o investimento nas novas infraestruturas e na expansão das equipas, demonstram que a Bosch vê um enorme potencial em Portugal, tanto pela competência dos seus profissionais como pela disponibilidade do Governo português para apoiar os projetos”, afirmou Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal.