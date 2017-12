Born From Knowledge: À descoberta de startups portuguesas

A Musicverb, vencedora de uma distinção BfK AWARDS, foi comprada pela VIP-Booking – empresa líder a nível europeu no mercado empresarial de música ao vivo. O projeto Power Phoenix Grid – Scale Battery, 3.º classificado do concurso BfK IDEAS 2017, conquistou o 1.º lugar da edição europeia do Concurso de Inovação e Empreendedorismo “Songshan Lake Cup”.

Criada no UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, a Musicverb desenvolveu uma plataforma de gestão para a indústria da música ao vivo que permite aos agentes dos artistas encontrar os contactos, promotores, salas de concerto ou eventos mais adequados para os artistas agenciados. A startup portuguesa foi agora adquirida pela VIP-Booking, empresa com mais de 18 anos no mercado e que atualmente trabalha com mais de 19 mil músicos e mais de 3 500 salas de espetáculo.

A distinção BfK AWARDS aconteceu numa fase em que se estavam a iniciar as negociações com a Vip-Booking. Rui Santos Couto, CEO e fundador da Musicverb, reconheceu que “cumpriu um papel de validação externa do que a nossa equipa havia feito. Esta atribuição ajuda, de certa forma, a mitigar uma parte do risco que os investidores sentem numa fase em que sabem muito pouco sobre nós”. A distinção BfK AWARDS decorreu no âmbito da edição de 2017 do Innovation Music Challenge.

Já o desenvolvimento da Power Phoenix Grid – Scale Battery tinha permitido à equipa do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação da Universidade de Aveiro conquistar o 3.º lugar no BfK IDEAS 2017. Com esta ideia de negócio – uma bateria de estado sólido direcionada para um armazenamento em rede, de baixo custo, elevada densidade energética e segurança – a equipa encontrou agora o reconhecimento da comunidade científica, merecendo o 1.º lugar no Concurso de Inovação e Empreendedorismo “Songshan Lake Cup” entre 13 concorrentes, de 8 países europeus, e entre os quais se incluíam a Universidade de Oxford, a Kaunas University of Technology (KTU) e a Universidade de Paris.

Tao Yang, um dos promotores desta ideia de negócio, referiu a este propósito que “o concurso BfK IDEAS 2017, concretamente a participação no programa de imersão, permitiu-nos o fortalecimento do modelo de negócio e capacitou-nos para o pitch desta competição de âmbito internacional, concorrendo lado a lado com as mais prestigiadas instituições de ensino ao nível europeu”.

Mais de uma dezena de ideias de negócio inovadoras já foram distinguidas, este ano, através do Programa Born From Knowledge (BfK).