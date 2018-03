Boris Johnson: “O que aconteceu em Salisbury cristalizou a decepção global com o comportamento russo”

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, considera que as expulsões de diplomatas russos aprovadas por vários países mostram o receio internacional de que a Rússia venha a levar a cabo ações como a de Salisbury nos seus países. Boris Johnson aplaude a decisão como forma de condenação da tentativa de assassinato do ex-espião russo Sergei Skripal e nega que estas medidas tomadas possam levar a uma nova e perigosa Guerra Fria com Moscovo.

“A razão pela qual estes países seguiram o nosso exemplo é que de repente se aperceberam que isto poderia acontecer nas suas próprias cidades”, afirmou Boris Johnson, em entrevista à ‘BBC’. “De repente, eles perceberam que este é um novo tipo de ameaça e que a Rússia está-se a comportar de forma particularmente imprudente e desdenhosa face às normas civilizacionais”.

Boris Johnson considera que “para muitos outros Governos, o que aconteceu em Salisbury, de certa forma, cristalizou as suas próprias frustrações, as suas próprias decepções com a maneira como o Estado russo se tem vindo a comportar”. Os Estados Unidos anunciaram ontem que vão expulsar 60 diplomatas, juntando-se à Austrália, Canadá, Ucrânia, Noruega, Albânia e outros 14 países da União Europeia (dos quais se exclui Portugal, que apela ao diálogo com a Rússia), que anunciaram também medidas nesse sentido.