Boris Johnson acusa Putin de ordenar ataque contra ex-espião

“Como vimos no assassínio de Alexander Litvinenko [um ex-agente secreto russo envenenado com polonium-210 e que morreu em Londres em 2006], a cadeia de comando destes assassínios e de vários assassínios conduz inevitavelmente ao Kremlin”, afirmou o ministro britânico, que compareceu hoje diante da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara de Comuns (câmara baixa do parlamento britânico).

A audição de Boris Johnson surge no âmbito do caso do envenenamento com um agente neurotóxico do ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos. Os dois, que ainda permanecem hospitalizados, foram encontrados inconscientes no passado dia 04 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra.

“O caminho, a cadeia de comando, parece ir até ao Estado russo e até aos que estão no poder”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, relembrando que no ataque foi utilizado um agente neurotóxico identificado como Novichok, cujo fabrico remonta à altura da União Soviética.