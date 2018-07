Boom Festival vai usar impressão 3D para transformar plástico em novos objetos

O Boom Festival 2018 vai sensibilizar os participantes a reduzirem a produção de lixo, sobretudo plástico, através da instalação de equipamentos de reciclagem interativa que permitem transformar o plástico em novos objetos através de impressão 3D, foi esta sexta-feira anunciado.

O Boom Festival, que decorre em Idanha-a-Nova, entre os dias 22 e 29 de julho, vai instalar equipamentos de reciclagem interativa em pequena escala, que permitem transformar lixo plástico em novos objetos através da tecnologia de impressão 3D.

“A instalação inclui quatro unidades: uma de lavagem e secagem do copo de plástico, por exemplo, outra de trituração do mesmo e uma terceira de extrusão. Com o filamento de plástico que esta última gera e que é submetido à impressão 3D, produz-se um novo objeto”, explica, em comunicado, a organização do Boom Festival.