Bombeiros de Portugal e Espanha poderão intervir até 25 quilómetros no território vizinho

Portugal e Espanha assinaram hoje um acordo que aumenta a capacidade de atuação da proteção civil além da fronteira entre os dois Estados, sem necessidade de efetuar um pedido ao nível político, de cinco para 25 quilómetros. O acordo foi anunciado no final da XIII Reunião da Comissão Mista Luso-Espanhola de Proteção Civil que decorreu hoje na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras.

O acordo foi assinado entre os dirigentes máximos dos serviços de proteção civil de Portugal e Espanha, Mourato Nunes e Juan Diaz Cruz. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, declarou que o acordo é “um bom exemplo de cooperação entre Portugal e Espanha, que tem já um passado de auxílio recíproco”, e que o Governo procura agilizar e flexibilizar.

“A fronteira é um conceito do passado numa Europa que queremos unida, os fogos nunca usaram passaporte para passar de um lado para o outro, e aquilo que queremos aqui garantir é o reforço da segurança das populações nas áreas de fronteira quer do lado espanhol, quer do lado português, com o apoio recíproco imediato”, disse Cabrita.