Bombardeamentos do regime de Assad matam mais 30 pessoas enquanto milhares de civis tentam fugir de Ghouta

Em Ghouta Oriental, subúrbio de Damasco, Síria, as forças militares leais ao regime de Bashar Al-Assad (com o apoio de forças militares da Rússia) prosseguiram hoje os bombardeamentos aéreos e provocaram mais 30 vítimas mortais, no mínimo, além de dezenas de feridos. A notícia é avançada pela estação de televisão Al-Jazeera que se baseia em informações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Enquanto o regime de Assad continua a bombardear Ghouta Oriental, visando as forças rebeldes mas atingindo civis (ataques que tem realizado a um ritmo diário, desde há cerca de um mês), milhares de pessoas tentam fugir do enclave. Só durante o dia de hoje mais 10 mil civis terão fugido da zona oriental de Damasco.

De acordo com Al-Jazeera e o OSDH, na sexta-feira registaram-se 46 vítimas mortais, incluindo seis crianças, na localidade de Kafr Batna, também na zona oriental de Damasco. Os ataques aéreos nesse dia recorreram a armas incendiárias como o “napalm” e explosivos convencionais.