Bolsas europeias ‘tremem’ antes das eleições na Catalunha e Lisboa não escapa

O índice de referência nacional PSI 20 fechou esta quarta-feira com perdas, penalizado pelo nervosismo na Europa antes das eleições na Catalunha. A Bolsa de Lisboa inverteu a tendência ao longo dia e acabou por deslizar 0,45% para 5.406,64 pontos, com a Jerónimo Martins, o grupo EDP e a Corticeira Amorim a liderar as perdas.

Pedro Oliveira, trader do Banco Carregosa, destaca “principalmente a queda de cotadas com muito peso no PSI 20, como é o caso da EDP, da Jerónimo Martins e da Galp”. A energética resvalou 1,64% para 2,877 euros, enquanto a retalhista perdeu 1,67% para 2,877 euros e a petrolífera recuou 0,58% para 15,520 euros.

Sobre o tombo de 3% da Corticeira Amorim, Oliveira referiu que “houve um elevado de transações vendidas no leilão de fecho, mas não houve notícias que justificasse a queda expressiva”.