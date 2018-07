Bolsas europeias ganham fôlego. PSI 20 avança à boleia do retalho

Os principais índices acionistas na Europa foram recuperando ao longo da sessão desta quarta-feira, em que abriram em queda. Em Portugal, o PSI 20 negoceia às 13 horas a ganhar 0,39% para 5.509,17 pontos, com o retalho e a energia em foco.

Na Bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins avança 1,84% para 12,180 euros por ação, mesmo tendo sofrido uma revisão em baixa do preço-alvo das ações. A casa de investimento Kepler cortou o preço-alvo das ações da Jerónimo Martins para 12 euros, dos anteriores 14,4 euros, com recomendação de ‘manter’ por esperar uma desaceleração das receitas no segundo trimestre, especialmente na Polónia.

A Sonae ganha 0,90% para 1,005 euros, enquanto a Sonae Capital lidera no PSI 20, a avançar 2,09% para 0,930 euros por ação. Ainda no verde, destaca-se a NOS, que beneficia do sentimento positivo esta manhã no setor e avança 0,51% para 4,700 euros.

O destaque está, no entanto, esta quarta-feira na energia com uma série de novidades para o setor em Portugal. A Galp Energia anunciou, antes da abertura do mercado, que prepara o reforço da posição na exploração de pré-sal no Brasil, com a compra de uma participação adicional de 3% na licença BM-S-8, na bacia de Santos. A petrolífera ganha 1,03% para 16,625 euros.

As ações da EDP Renováveis tocaram na última sessão no máximo de sempre, de 8,995 euros. A energética liderada por João Manso Neto fechou quatro contratos de venda da energia a 15 anos (produzida em dois parques eólicos com capacidade total de 405 megawatts e superou as metas definidas para 2020.

Esta quarta-feira os títulos da eólica ganham 0,06% para 8,995 euros. Tanto a EDP como a REN sobem 0,41% para 3,434 euros e 2,444 euros, respetivamente. Em sentido contrário, as perdas no PSI 20 são lideradas pela Semapa (3,30% para 22,000 euros). A Ibersol cai 0,83%, a Navigator perde 0,48% e a Corticeira Amorim 0,36%.

Aceleração dos serviços europeus animam bolsas

“As praças europeias foram ganhando fôlego ao longo da manhã e alguns dos principais índices de ações seguem já em território de ganhos”, explica Ramiro Loureiro, analista de mercados da plataforma Mtrader, do Millennium BCP.

“A revelação de que a atividade terciária na Zona Euro acelerou em junho e deu tração em termos globais ajuda a animar os investidores, num dia em que a liquidez é mais reduzida em virtude de ser feriado nos EUA e em que a bolsa de Nova Iorque está encerrada”, diz.

Entre as praças que sobem estão o francês CAC 40, que ganha 0,12%, e o espanhol IBEX 35, que avança 0,84%. Em sentido contrário, o índice alemão DAX perde 0,26%, o britânico FTSE 100 cede 0,22%, o italiano FTSE MIB cai 0,30% e o holandês AEX recua 0,22%.

O setor tecnológico segue condicionado pela decisão do tribunal chinês de banir temporariamente a venda de chips da Micron no país, após uma disputa de patentes com a UMC. O mercado parece estar a interpretar a questão como um possível reflexo das tensões comerciais.

As telecoms lideram os ganhos, com Telefónica e Orange a dispararem cerca de 2%, sendo que Ramiro Loureiro lembra que que os recentes movimentos de consolidação no setor das telecomunicações contribuem para o otimismo.

No mercado cambial, o euro deprecia-se 0,13% contra a par norte-americana para 1,1643 dólares. As yields das Obrigações dos países da zona euro seguem praticamente inalterados, com os juros da dívida portuguesa a 10 anos a subirem 0,6 pontos base para 1,741%.