Bolsas europeias fecham no ‘vermelho’ com o PSI 20 a liderar as perdas

A Bolsa de Lisboa foi a que mais caiu, esta sexta-feira, entre as principais praças europeias. A tendência foi negativa e o ‘vermelho’ foi a cor generalizada tanto na Europa como nos EUA, mas foi o PSI 20 que mais perdeu. O índice de referência nacional perdeu 1,91% para 5.569,17 pontos e fechou com apenas três das 18 cotadas no ‘verde’.

“O mercado nacional encerrou em baixa, tal como a maioria das praças europeias. O BCP desvalorizou-se 3,03% para 0,2658 euros, condicionando de forma mais significativa o índice PSI 20”, referem os analistas os BPI.

Além da banca, também a energia penalizou o índice, com a Galp a afundar 2,44% para 15,785 euros e a EDP a perder 0,88% para 3,370 euros. No papel e pasta de papel, a Altri tombou 3% para 8,420 euros, a Navigator (que desconta do pagamento de dividendo) caiu 2,26% para 5,415 euros e a Semapa cedeu 1,68% para 23,400 euros. No retalho, a Sonae desvalorizou 2,05% e a Jerónimo Martins recuou 1,05%.