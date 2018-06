Bolsas europeias fecham mistas com Trump e Kim em foco. Lisboa sobe 0,3%

A cimeira entre EUA e Coreia do Norte, que reuniu esta madrugada o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-Un em Singapura, é o principal evento a marcar o dia nos mercados. Os investidores reagiram positivamente ao acordo alcançado entre os dois, mas a falta de detalhes limitou os ganhos, tendo as bolsas europeias fechado mistas.

“Os principais índices europeus foram oscilando entre ganhos e perdas ao longo da sessão e encerraram divididos entre os ganhos dos índices ibéricos e a queda de 0,4% do francês CAC”, explicou Ramiro Loureiro, analista de mercados, do Mtrader, Millenium BCP.

O índice de referência nacional PSI 20 avançou 0,30% para 5.661,55 pontos, a liderar os ganhos na Europa. O alemão DAX subiu apenas 0,03%, enquanto tanto o espanhol IBEX 35 como o italiano FTSE MIB ganharam 0,09%. Em sentido contrário, o índice pan-europeu Euro Stoxx 50 perdeu 0,18%, o francês CAC 40 resvalou 0,38% e o britânico FTSE 100 cedeu 0,37%.

CTT quebram série de perdas e sobem 4%

Em Lisboa, o título que mais se destacou foram os CTT. O operador postal disparou 4,08% para 2,910 euros por ação e inverteu a tendência de perdas das últimas três sessões. Os analistas do BPI apontam, no entanto, para a importância dos pesos-pesados. “O BCP e a Galp, dois títulos com um peso significativo no PSI20 exerceram uma pressão ascendente, ainda que ligeira, que impulsionou o mercado”, referem.

As ações do banco ganharam 0,29% para 0,2745 euros. No caso do BCP, está a reagir à avaliação por parte da DBRS. A agência de notação financeira canadiana manteve o rating da dívida de longo prazo do banco inalterado em BB (alto) – o primeiro nível de ‘lixo’ – mas subiu o outlook para ‘positivo’ de ‘estável’.

O retalho também esteve em destaque pela positiva, já que o setor na Europa está a ser beneficiado pelas notícias de que o Casino Guichard estará a planear a venda de ativos no valor de 1,5 mil milhões de euros. Em Portugal, a Sonae avançou 1,54% para 1,120 euros, mas a Jerónimo Martins deslizou 0,04% para 13,285 euros.

Papeleiras corrigem e EDPR afunda

“A Altri e Navigator foram alvo de uma pressão vendedora durante grande parte da sessão, explicada pela realização de mais valias após as fortes valorizações alcançadas pelos dois títulos que lhes permitiram figurar como os melhores perfomers do PSI 20 desde o início do ano”, apontam os analistas do BPI. A Altri fechou inalterada nos 8,690 euros por ação e a Navigator deslizou 0,17%.

No vermelho, destacou-se assim a EDP Renováveis, cujo valor caiu 1,88%, penalizada por uma revisão em baixa do espanhol BBVA. O banco “até elevou o preço-alvo atribuído às ações da EDP Renováveis, de 7,72 para 8,10 euros, mas em virtude da subida recente das ações a recomendação desceu de outperform para marketperform”, de acordo com Loureiro, do MTrader.

Na energia, a EDP Renováveis foi, no entanto, a única cotada no vermelho. A EDP ganhou 0,83% para 3,400 euros, enquanto a REN valorizou 0,269% para 2,342 euros. As ações da Galp avançaram 0,09% para 16,265 euros, num dia em que o crude WTI avança 0,51% para 66,44 dólares por barril. O brent negociado em Londres segue entre ganhos e perdas, próximo de 76,42 dólares por barril.

Juros nacionais caem antes de leilão de dívida

Os juros das dívidas soberanas europeias também seguiram tendências contrárias. Portugal esteve do lado das perdas, no dia antes de regressar ao mercado para emitir até mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a cinco e 10 anos.

A yield das Bunds alemãs a 10 anos perderam 0,3 pontos base para 0,49%, em linha com a dívida francesa benchmark (recuou 2,5 para 0,88%) e a portuguesa (menos 1,1 pontos base para 1,988%).

Já o juro das Obrigações gregas agravou 2,5 pontos para 4,539%, o das espanholas subiu 0,7 para 1,448% e o das italianas avançou 2,9 pontos para 2,867%. No mercado cambial, o euro apreciou-se 0,05% para 1,179 dólares.

[Notícia atualizada às 17h10]