Bolsas europeias em queda, Lisboa inalterada apesar dos ganhos dos CTT e BCP

Os mercados fecharam na Europa em terreno negativo, com o PSI 20 a fechar flat, e a Áustria a fechar no verde, excepcionalmente.

A Bolsa de Lisboa deve à subida das ações dos CTT (+1,31% para 3,410 euros), do BCP (+1,20% para 0,2950 euros) e as da Corticeira Amorim (1,19% para 10,200 euros) não ter caído para terreno negativo.

O PSI fechou nos 5.468,21 pontos, inalterado face à sessão anterior numa Europa com o índice EuroStoxx 50 a perder 0,55% para 3.438,9 pontos.

O gestor do BiG, Steven Santos, explica que “o PSI 20 liderou hoje os mercados acionistas europeus, tendo sido impulsionado pelo comportamento do BCP, que subiu em contraciclo com o setor europeu da banca”.

Steven Santos detalha que “as perdas foram lideradas pela Sonae Capital, com a ação a reagir negativamente junto aos máximos plurianuais registados este ano. Tratando-se de um título com pouca liquidez, o desempenho da Sonae Capital poderá ter sido penalizado por algum investidor grande que tenha reduzido a sua exposição”.

Lá fora o Ibex caiu 0,61% para 9.840,3 pontos; o CAC 40 deslizou 0,44%; o alemão Dax fechou nos 12.435,85 pontos (-0,44%); o italiano FTSE MIB caiu 0,51% para 22.607,6 pontos e o britânico FTSE desvalorizou 0,69% para 7.231,9 pontos.

O euro caiu face ao dólar 0,16% para 1.2213 dólares.

Steven Santos salienta que “um dos destaques da sessão foram a valorização do USD/CAD, devido à inflação no produtor abaixo do esperado no Canadá”.

“O Dollar Index manteve-se confortavelmente acima dos 90, suportado pelo maior optimismo em torno do dólar americano depois do primeiro discurso proferido ontem por Powell como presidente da Fed”, refere o gestor do BiG.

Noutro mercados o petróleo Brent, referência em Londres desliza 1,17% para 65,85 dólares, ao passo que o norte-americano WTI cai nesta altura 1.03% para 62,36 dólares.

O que Steven Santos explica: “O crude negociou em baixa, prejudicado pela divulgação de inventários de petróleo nos EUA acima do esperado. Na segunda-feira em Houston, membros da OPEP irão reunir-se com presidentes de diversas produtoras de petróleo de xisto, sinalizando interesse em dialogar com as empresas norte-americanas que têm revolucionado a dinâmica global da indústria e que motivaram os actuais cortes de produção do cartel e da Rússia”.

Na dívida soberana, a dívida a 10 anos caiu 2,3 pontos base para 0,656%. Portugal viu os juros caírem 2,4 pontos base para 1,991%, o mesmo movimento teve a dívida italiana a 10 anos que baixou 3,1 pontos base para 1,974% e a dívida espanhola que caiu 2,6 pontos base para 1,539%.

Em termos macroeconómicos a Europa recebeu hoje os dados do Eurostat que estima que, em fevereiro de 2018, a taxa de inflação anual da Zona Euro terá sido 1,2%, diminuindo 0,1 p.p. face ao mês anterior.