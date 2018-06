Bolsas em queda com guerra comercial. Lisboa foi excepção

A Corticeira Amorim foi a ação em alta (+2,16%) numa sessão que fechou na linha de água com o PSI 20 a subir 0,01% para 5.569,8 pontos. A segunda ação estrela na bolsa de hoje foi a Galp que valorizou 1,65% para 16,045 euros. Isto num dia em que o Irão afirmou que tem condições para bloquear um aumento de produção pretendido pela Rússia e Arábia Saudita. “É natural que esta semana possamos ter alguma volatilidade no setor petrolífero até sexta-feira, dia em que a OPEP decide se alivia o corte de produção”, dizem os analistas do Millennium Investment Banking.

Em alta ainda a Semapa (+1,53%) e a Sonae (+1,54%). A EDP continua acima do preço da OPA e fechou hoje a cotar nos 3,390 euros (+0,59%) e os CTT valorizaram hoje 0,61%.

No dia em que se inicia em Sintra o Fórum Anual do BCE o BCP fechou a caiu 0,30% para 0,2650 euros. A maior queda coube à Mota-Engil (-2,74% para 3,020 euros); a Sonae Capital desceu -1,73%; a Navigator perdeu -1,29%; a EDP Renováveis que continua a cotar acima da OPA, caiu -0,89% para 8,350 euros; a Jerónimo Martins deslizou -1,21% e a NOS caiu -0,38%. A Pharol também esteve em queda na sessão de hoje (-0,62%).

Hoje a notícia mais importante no mercado de Lisboa foi a formalização do fim do negócio da Altice com a Media Capital (dona da TVI). Cerca de um ano depois do anúncio do negócio com a Altice, e na ausência de avanços no processo para a conclusão da operação até 15 de junho (data fixada pela Altice e a Prisa para concluir o negócio de compra de 94,69% da Media Capital), a Prisa rescindiu o contrato.

“No plano empresarial temos algumas cotadas a destacar dividendo, entre as quais a Semapa, a Repsol e a Poste Italiane”, salienta o analista do banco de investimento do Millennium BCP.

Na Europa as principais praças fecharam em terreno negativo. A guerra comercial que atravessa os continentes americano, europeu e asiático, está a condicionar o sentimento, dizem os analistas do BCP.

O FTSE 100 caiu 0,03% para 7.631,33 pontos; o global EuroStoxx 50 caiu 1,09% para 3.466,65 pontos; a praça de Paris também em queda de 0,93% para 5.450,48 pontos; o alemão DAX deslixou 1,36% para os 12.834,11 pontos. Na Alemanha, a posição de Merkel quanto à sua política de imigração pode levar à perda da maioria parlamentar, o que também condicionou os investidores.

Hoje o CEO da Audi, Rupert Stadler, foi detido, o que penaliza as ações da Volkswagen e limita o índice alemão DAX. As ações da Volkswagen caíram 3.63%, depois da notícia.

Em Frankfurt, a Thyssen Krupp desvalorizou 2,17%. Os principais acionistas da empresa alemã mostraram-se contrários à proposta da administração de fundir a sua atividade de produção de aço com a indiana Tata Steel, explicam os analistas do BPI.

No sul da Europa, Milão fechou a cair 0,41% e o espanhol IBEX fechou com perdas de 0,83%.

O setor petrolífero foi o único setor a encerrar em alta, no dia em que o preço do petróleo espelhava uma recuperação nos mercados internacionais. O Brent referência em Londres subiu 1,43% para 74,49 dólares e o WTI dos EUA sobe nesta altura 0,15% para 65,16 dólares.

As obrigações do tesouro têm os juros a descer. Portugal nas OT a 10 anos tem a yield a cair 7,4 pontos base para 1,748%. Espanha vê os juros caírem 4,3 pontos base para 1,254%. Itália com a yield a descer 5,5 pontos base e a Alemanha também vê os seus juros a caírem, 0,5 pontos base para 0,398%.

O euro cai 0,01% face ao dólar para 1,1609%.