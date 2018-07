Bolsa portuguesa ‘flat’ numa última sessão da semana com “pouco flow empresarial”

A bolsa portuguesa está a recuar na última sessão da semana, quando os investidores europeus aguardam pelo arranque da earnings season – dados do Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo divulgados esta sexta-feira. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, perde 0,09%, para 5.628,58 pontos.

De acordo com a análise do MTrader do Millennium bcp, Ramiro Loureiro, “há até ao momento pouco flow empresarial”. Sem grandes notícias empresariais, os destaques da sessão recai sobre a NOS, que perde 0,12%, para 4,92 euros.

Esta sexta-feira, o Jornal Económico noticiou que a Altice, através da MEO, processou a NOS por alegadas irregularidades na passagem de 136 mil clientes do MEO para a NOS. A Altice exige uma indemnização de 27 milhões de euros.