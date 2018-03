Bolsa portuguesa chega a meio da sessão no “verde”, impulsionado pela Sonae

A bolsa portuguesa chegou a meio da sessão desta quinta-feira a negociar no “verde”. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, avança ligeiramente, 0,19%, para 5.430,26 pontos, numa altura em que as praças europeias estão em alta.

A Sonae lidera os ganhos a meio da sessão. Avança 3,20%, para 1,1600 euros. Esta evolução está relacionada com a apresentação de lucros em 166 milhões de euros para o ano de 2017 e com o anúncio de investimento no retalho. O grupo prepara-se para investir 105 milhões de euros no setor.

A Mota-Engil continua a ser uma das cotadas mais valorizadas na sessão desta quinta-feira: soma 3,19%, para 3,7250 euros.

A Jerónimo Martins é outro destaque ao valorizar 0,86%, para 15,2450 euros.

Os CTT, que estava ‘flat’ nas primeiras horas após abertura da sessão, encontra-se agora a crescer 0,77%, para3,1240 euros.

A Novabase mantém-se em alta também. Soma 0,71 %, para 2,8200 euros,

Em contraciclo, seguem em terreno negativo a papeleira Altri (-0,51%, para 4,8600 euros), o BCP (-0,52%, para 0,2846 euros) e a Navigator (-1,00%, para 4,5500 euros).

Nas praças europeias, alemão DAX sobe 0,51%, o francês CAC 40 avança 0,30%, o britânico FTSE 100 valoriza 0,01% e o italiano FTSE MIB cresce 0,45% e o holandês AEX cresce 0,07%. O espanhol IBEX 35 cai 0,28%.

No mercado petrolífero, o Brent soma 0,31% para os 65,09 dólares por barril e o crude WTI avança 0,46% para os 61,24 dólares.

No mercado cambial, o euro recua 0,20% face ao dólar, para 1,2342 dólares.

[Dados das 13h07]