Bolsa portuguesa arranca a perder em linha com a Europa

A bolsa portuguesa abriu sessão esta sexta-feira, dia 2 de março, a negociar no ‘vermelho’, acompanhando as suas congéneres europeias. O principal índice português, PSI 20 abriu a perder 0,66% para os 5.340,96 pontos.

Apesar de ter divulgado os mais recentes números ontem após o fecho do mercado, a EDP ‘cai’ apenas 0,04% para 2,7180 euros. O lucro líquido da energética subiu 16% para 1.113 milhões de euros no ano passado, suportado pelo ganho extraordinário de cerca de 600 milhões de euros com a venda da Naturgas e da Portgás.

“Abaixo da linha do EBITDA salientamos que a EDP contabilizou imparidades no montante de 257 milhões de euros sobretudo relacionadas com as centrais a carvão na Ibéria, devido às alterações da regulação e de mercado das centrais, nomeadamente com o fim da isenção de imposto sobre o carvão e as novas regras para cálculo do mecanismo de clawback”, referem os analistas do CaixaBI.