Bolsa portuguesa abre em baixa a acompanhar pessimismo da Europa

A bolsa portuguesa abriu sessão esta segunda-feira, dia 19 de março, a negociar em baixa. O principal índice nacional, PSI 20, perde ligeiramente 0,08% para os 5.431,78 pontos, em linha com as praças europeias, que abriram em terreno negativo.

Nas praças europeias, alemão DAX resvala 0,36%, o francês CAC 40 perde 0,41%, o espanhol IBEX 35 tomba 0,53%, o holandês AEX desvaloriza 0,12%, o britânico FTSE 100 recua 0,38% e o italiano FTSE MIB desaprecia 0,11%.

Em terreno positivo, em contraciclo, destacam-se apenas a NOS (+0,08%), a REN (+0,08%), o BCP (+0,50%), a EDP (+0,13%), a EDP Renováveis (+0,46%), a Navigator (+0,04%) e a Ibersol (+0,04%). No grupo das desvalorizações, olhos postos na Pharol, que mergulha 3,35% e lídera as perdas do PSI 20 no arraque da sessão.