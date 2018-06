Bolsa nacional seguem em alta, à boleia das papeleiras e Galp Energia

A meio de sessão desta quinta-feira, dia 7 de junho, a bolsa portuguesa negoceia em alta, partilhando o otimismo das praças europeias. O principal índice nacional, PSI 20, valoriza 0,21%, para 5.625,48 pontos, impulsionado pelos ganhos das papeleiras e da Galp Energia.

A Altri continua a liderar os ganhos na bolsa nacional, depois de ter registado um disparo de 8,35% e ter atingido máximos históricos nos 8,560 euros. A empresa presidida por Paulo Jorge dos Santos Fernandes segue agora a somar 4,03% para 8,510 euros. Também no setor da pasta de papel, a Semapa sobe 1,32% para 23,050 euros e a Navigator avança 1,15% para 5,705 euros.

A Galp Energia valoriza 0,96% para 16,330 euros e o BCP aprecia 0,74% para 0,271 euros. Em terreno positivo está também a Ibersol, que apresentou esta terça-feira resultados trimestrais à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Nos três primeiros meses do ano, a dona da Pizza Hut e do Burger King em Portugal teve lucros de 3,5 milhões de euros, mais 70% do que em igual período do ano passado. A empresa valoriza agora 1,41% para 10,800 euros.