Bolsa nacional negoceia pressionada pelos CTT e BCP, com as atenções viradas para a política alemã

A praça lisboeta está em terreno negativo esta segunda-feira. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, perde 0,56%, para os 5.5497, 52 pontos, em linha com a tendência pessimista europeia, com os investidores com receio de que se instale uma crise política na Alemanha, após o ministro do Interior Horst Seehofer ter sinalizado que poderá pedir se demitir.

“Os mercados de ações europeus seguem em baixa, mas a aliviarem parte das quedas de início de sessão. Pese embora os indicadores de atividade industrial na Zona Euro tenham mostrado um arrefecimento no ritmo de crescimento, com o relatório a que as empresas estão preocupadas com o impacto da guerra comercial, os analistas e os investidores já antecipavam este cenário, o que justifica a boa reação”, considera o Mtrade do Millennium bcp, Ramiro Loureiro.

“Adicionalmente houve entretanto um alívio dos receios políticos na Alemanha, perante os comentários do responsável do Governo da Baviera de que o CSU estará pronto para suportar o Governo de Merkel, contrariamente aos rumores que no início de sessão penalizaram as bolsas”, adiantou.