Bolsa nacional inicia semana a brilhar entre as praças europeias

A bolsa nacional abriu sessão esta segunda-feira, dia 26 de março, a negociar com ganhos. O principal índice nacional, PSI 20, avança 0,41% para os 5.364,37 pontos, numa altura em que as praças europeias seguem com ganhos.

Em terreno positivo, estão a Jerónimo Martins (0,28%), o BCP (0,25%), a EDP (0,14%), a EDP Renováveis (0,85%) e os CTT (0,51%).

A cair, a Galp Energia (-0,13%), a Semapa (-0,21%) e a Mota-Engil (-0,27).