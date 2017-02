Bolsa nacional com ganhos ligeiros no primeiro dia sem BPI

As empresas mais pesadas favoreceram a bolsa nacional que fechou a sessão de hoje com ganhos ligeiros de 0,21% para 4.604,33 pontos.

Os títulos da Pharol continuam a subir, registando no fecho uma variação de 11,51%.

A Pharol tem mantido uma tendência positiva no PSI20, depois de ter comunicado que o grupo Oi tinha alcançado as condições para findar o processo de arbitragem que envolvia participações da empresa em África.

O setor da energia apresentou ganhos ligeiros, excluindo a EDP que encerrou a perder 0,43%.

Depois de ontem terem sido admitidos a negociação os novos títulos do BCP, a cotada fechou a avançar 0,34%.

A Corticeira Amorim e Semapa fecharam a sessão a ganhar 1,13% e 1,45% respetivamente.

As ações da Navigator valorizaram ontem mais de 2%, depois de publicados os resultados referentes ao ano anterior, fechando a sessão de hoje inalterada.

O BPI revela que “na apresentação das suas contas, a empresa referiu que vai avançar com investimentos de mais de 200 M.€ em Portugal em novas linhas de “tissue” e expansão de capacidade de pasta. Por outro lado, o grupo decidiu reduzir o ritmo de investimento nas suas operações em Moçambique, onde tem um projeto integrado em desenvolvimento”.

Os CTT mantêm a tendência de perdas, fechando a sessão a recuar 0,28% para 4,9000 euros, bem como a Sonae e Sonae Capital, que perderam 0,49% e 1,15% respetivamente nesta sessão.

A REN perde também mais de 1% na última sessão da semana.

Na Europa, os mercados negociaram em alta com a novidade do presidente Trump, que declarou que as políticas pró-crescimento vão ser postas em prática brevemente e com as atenções dos investidores debruçadas sobre alguns resultados empresariais.

É também relevante nesta última sessão da semana a visita do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe à Casa Branca.