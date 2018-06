Bolsa nacional fecha no ‘vermelho’ penalizada pelo BCP e retalho

A bolsa portuguesa fechou esta quinta-feira, dia 28 de junho, a negociar em baixa, em linha com a tendência negativa das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, recua 0,67%, para 5.554,33 pontos, pressionado pelo BCP e pelo setor do retalho.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins perdeu 2,37% para 12,760 euros e a Sonae recuou 1,50% para 1,054 euros. A acompanhar a tendência está o BCP. As ações do banco liderado por Nuno Amado caíram 1,70% para 0,255 euros.

As papeleiras encerraram também em queda. A Navigator perdeu 0,87% para 5,135 euros, enquanto a Semapa caiu 0,44% para 22,800 euros.