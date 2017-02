Bolsa nacional encerra em terreno positivo

A praça lisboeta encerra em terreno positivo, a quebrar a tendência de queda registada nos últimos dias.

O PSI 20 encerra com as empresas que mais pesam em alta, arrastando o índice para uma variação positiva de 0,68% para 4.498,21 pontos.

A cotada que encerra com melhor valoração é a Pharol. Também a Galp Energia foi responsável pelos bons resultados da bolsa nacional, encerrando com variação positiva de 0,74% para 13,6000 euros.

A Sonae termina a sessão a subir 1,52% para 0,7990 euros, diferente da Sonae Capital que encerra a cair 0,29%.

Os CTT fecham no verde com uma variação de 1,36% para 5,0680 euros, depois de uma semana de queda de títulos e da proibição de short-selling da CMVM no dia 30 de janeiro.

A EDP e EDP renováveis encerram com uma variação positiva de 1,24% para 2,7030 euros e, 0,30% para 5,9470 euros, respetivamente.

Em queda encerrou o BCP, com uma variação negativa de 1,16% para 0,1616 euros, no último dia de negociação dos direitos de subscrição do aumento de capital da entidade.

BPI cai ligeiramente neste fecho, com uma variação de 0,29%.

A recente subida dos juros de Portugal para valores acima de 4%, têm aumentado as preocupações com a capacidade de financiamento do país, a médio prazo.

Muitos analistas financeiros põem a fasquia da sustentabilidade dos juros nos 5%.

Segundo revela Eric Dor, diretor de estudos económicos do ISEG, a taxa nominal de crescimento prevista para Portugal é de cerca de 3% e o saldo primário deverá andar em torno de 2% do PIB. O analista defende assim que ter juros médios no stock da dívida pública acima de 5% “desencadearia a insustentabilidade”.

No contexto europeu, a política tem sido um dos tópicos a dominar os mercados, sendo o Brexit o mais relevante, depois de ontem o Parlamento ter aprovado a decisão de invocação do artigo que dá inicio à saída do Reino Unido da UE.

A reunião do banco central do Reino Unido terminou sem alterações na taxa de juro (0,25%) e no programa de estímulos, mas com uma revisão em alta das previsões para o crescimento económico.

Na Europa, as ações do Deutsche Bank AG caíram quase 7% depois de a empresa anunciar resultados dececionantes hoje, com as receitas aquém das expetativas dos analistas, segundo a Bloomberg.

“O setor bancário europeu mais amplo viu revisões positivas dos lucros e está a gerar otimismo no investidor, após anos de downgrades”, revela um analista da mesma agência.

Numa altura em que o Presidente Donald Trump pretende redesenhar o mapa de comércio internacional, os investidores deverão reagir aos resultados que serão apresentados por algumas empresas de relevo, salientando-se a Apple, a Amazon e o Facebook, segundo observações do BPI.

No mercado petrolífero, o barril de Brent sobe 0,07% para 56.84 dólares e o de Crude desvaloriza 0,20% para 53.77 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia-se 0,20% para 1.0791 dólares, a libra esterlina desvaloriza 0,93% para 1.2542 dólares.