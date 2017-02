Bolsa nacional encerra pela terceira sessão no vermelho

O principal índice nacional encerra pela terceira vez consecutiva em terreno negativo.

Arrastado pelo setor da Energia e pela queda das cotadas dos CTT, o PSI 20 cai 0,16% para 4.467,94 pontos com nove títulos em terreno positivo, oito em queda e um na linha de água.

Nos mercados europeus a tendência é contrária à da bolsa nacional, fechando os anteriores em terreno positivo numa sessão onde se destaca a divulgação de resultados empresariais.

A destacar na praça está a Pharol, que encerra no verde com uma variação positiva de 8,98% para 0,2790, e os títulos do BCP que fecham a subir 4,54% para 0,1635 euros.

A ações da Pharol evoluíram favoravelmente no dia em que termina a contenda de dois anos que envolveu a Oi e a Sampa.

A Sonae Capital fecha a subir ligeiramente, 0,29% para 0,6920 euros, enquanto a Sonae encerra a cair 1,01% para 0,7870 euros.

A fechar em alta está também a Corticeira Amorim (1,15% para 8,8100 euros) e a Altri (0,99% para 4,0960 euros).

As ações dos CTT fecham com um recuo de 2,99% para 5,0000 euros.

A Energias de Portugal e EDP Renováveis fecham no vermelho, com perdas de 0,67% e 0,24%, respetivamente.

Em terreno negativo esteve também a petrolífera Galp Energia, que caiu 0,88% para 13,5000 euros, num contexto de subida acentuada dos preços do petróleo devido à queda de reservas da matéria nos EUA.

O barril do Brent, referência para Portugal, sobe 0,68% para 55,95 dólares. O Crude valoriza 0,47% para 53.06 dólares.

No mercado cambial, o euro cai 0,44% para 1,0749 dólares e a libra aprecia-se 0,47% para 1,2641 dólares.