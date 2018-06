Bolsa nacional contraria Europa e abre com perdas ligeiras

A bolsa nacional abriu sessão esta quarta-feira, 20 de junho, a negociar com perdas, contrariando o sentimento das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, recuou ligeiramente 0,45%, para 5.544,50 pontos, pressionado pelas desvalorizações da Corticeira Amorim e as papeleiras.

A Corticeira Amorim é a cotada que mais perde no índice, ao desvalorizar 1,91% para 11,280 euros. No setor da pasta e papel, a Semapa cai 0,88% para 22,600 euros, Navigator deprecia 0,85% para 5,270 euros e a Altri recua 0,12% para 8,340 euros. A negociar com sentimento negativo está também a EDP Renováveis, que resvala 0,06% para 8,340 euros.

Em terreno positivo estão o BCP (1,12%), Galp Energia (0,06%), Jerónimo Martins (0,55%), NOS (0,21%), Sonae (0,27%) e EDP (0,15%).