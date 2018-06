Bolsa de Valores moçambicana quer multinacionais que exploram hidrocarbonetos cotadas em bolsa

“Este é um desafio: nós queremos garantir que as grandes empresas do complexo mineral energético possam vir à Bolsa”, afirmou Salim Valá.

No quadro da Lei das Parcerias Públicas – Privadas, de 2011, as grandes empresas são obrigadas a dispersar, de preferência para cidadãos moçambicanos, entre 5% e 20% do seu capital através da BVM cinco anos depois do início da exploração.

“O desafio agora é a operacionalização. Este processo não pode ser feito de forma coerciva”, referiu Valá, lembrando que as empresas que dispersam o seu capital através da bolsa têm a vantagem de criar um ‘ownership’ local.