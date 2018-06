Bolsa de Nova Iorque fecha em vermelho após anúncio de restrições ao investimento estrangeiro

Wall Street iniciou sessão desta quarta-feira, dia 27 de junho, em terreno negativo, com os três principais índices a negociarem no ‘vermelho’. A marcar a sessão está o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de que vai avançar com restrições aos investimentos estrangeiros classificados como “predatórios”.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, perde 0,68%, para 24.117,59 pontos, o financeiro S&P 500 desvaloriza 0,87%, para 2.699,42 pontos e o Nasdaq deprecia 1,54%, para 7.445,09 pontos.

Houve uma recuperação no início do dia, depois de fontes da Casa Branca, terem confirmado que todas as transações relativas às compras estrangeiras de tecnologias sensíveis vão passar a ser escrutinadas pelo Comité de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos. Neste contexto, Donald Trump decidiu impor restrições ao investimento estrangeiro, que ele dirimiu de “predatório”.