Bolsa de Nova Iorque fecha em baixa pressionada pela guerra comercial entre EUA e China

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta segunda-feira, dia 25 de junho, em baixa, com os três principais índices no ‘vermelho’. O mercado acionista norte-americano foi penalizado pela disputa comercial entre os Estados Unidos e outras potências mundiais.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, perdeu 1,33%, para 24.252,80 pontos, o financeiro S&P 500 recuou 1,40%, para 2.716,32 pontos e o Nasdaq depreciou 2,09%, para 7.532,01 pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu este fim de semana, através da sua conta oficial do Twitter, que “todos os países que impuseram tarifas e barreiras sobre as importações, deverão anulá-las ou preparar-se para enfrentar represálias no futuro”.