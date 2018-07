Bolsa de Nova Iorque fecha em alta. Pepsi sobe 4,76%

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira, dia 10 de julho, a negociar em terreno positivo. Entre os três principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones soma 0,58%, para 24.919,66 pontos, e, na mesma linha, o financeiro S&P 500 avança 0,33%, para 2.793,28 pontos. Também o tecnológico Nasdaq valoriza os ligeiros 0,04%, para 7.759,20 pontos, enquanto o Russell 2000 contraria este otimismo e perde 0,44%, para 1.697,09 pontos.

Já com as taxas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América à China em vigor, a Tesla foi forçada a aumentar os preços de seus carros em 20% no gigante asiático, a fim de assumir os custos da guerra comercial. A fabricante automóvel está ainda no foco de atenção dos investidores após a imprensa internacional dar conta de que está nos planos da empresa de Elon Musk a construção de uma fábrica de china com capacidade para fabricar 500 mil veículos. No término da sessão, a cotada apresentou uma subida de 1,24%, para 322,47 dólares.

A PepsiCo divulgou os seus resultados para o segundo trimestre do ano, apresentando uma subida de 2,4% da faturação, face ao mesmo período do ano anterior, e um lucro por ação ajustado de 1,61 dólares, que compara com os 1,51 dólares previstos. Tratou-se de um montante que superou as expectativas dos analistas. A empresa de alimentos e bebidas com sede em Nova Iorque manteve-se no verde, com um disparo de 4,76%, para 112,89 dólares, no Nasdaq.