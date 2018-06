Bolsa de Lisboa segue em baixa. Economia dos EUA desacelera mais do que o esperado

A bolsa portuguesa está a negociar em terreno negativo na sessão deste início de tarde de quinta-feira, dia 28 de junho, numa Europa marcada pelo sentimento igualmente pessimista. O principal índice português, PSI 20, desvaloriza 0,28%, para 5.5776,17 pontos.

Há breves momentos, às 13:30 o mercado ficou a conhecer aquele que é considerado o indicador mais importante do dia: o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América (EUA). A economia norte-americana desacelerou mais do que o esperador, com o PIB crescer 2,0%, uma percentagem que fica ligeiramente abaixo dos 2,2% previstos pelo Departamento do Comércio dos EUA.

A puxar a praça lisboeta para as perdas está o BCP (-0,66%, para 0,2578 euros), a Mota-Engil (que lidera as perdas com -3,47%, para 2,9200 euros), a Galp Energia (-0,06%), a NOS (-0,42%), a Sonae Capital e a Sonae (-0,65% e -1,21%), a Navigator (-1,06%) e a Jerónimo Martins (-1,76% , para 12,8400 euros).