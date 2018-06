Bolsa de Lisboa fecha no ‘verde’, com retalho e papeleiras em destaque

A bolsa portuguesa acompanhou o otimismo da maioria das praças europeias e encerrou a sessão desta quarta-feira, dia 13 de junho, em alta. O principal índice nacional, PSI 20, valorizou 0,36%, para 5.692,36 pontos, alavancado pelos avanços das retalhistas e das papeleiras, que beneficiam da subida do dólar norte-americano e do aumento do preço da pasta de papel.

A Semapa subiu 1,04%, para 24,200 euros, e atingiu máximos históricos, e a Altri seguiu a tendência com uma valorização de 1,61%, para 8,8300 euros. A Navigator somou 0,93%, para 5,9850 euros, no fecho dos mercados, após ter também registado máximos históricos de 6,055 euros esta manhã.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins avançou 0,72%, para 13,3800 euros, e a Sonae cresceu 1,52%, para 1,1370 euros. Ainda assim, a cotada que mais ganhou no índice nacional foi a Ibersol (+1,84%, para 11,0500 euros).