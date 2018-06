Bolsa de Lisboa em alta com Sonae, Semapa e Altri a liderarem

O fecho dos mercados revela que o PSI 20 fechou a subir 0,50% para 5.612,36 pontos. As ações que mais subiram foram as da Sonae (é o resultado do roadshow em curso), que valorizaram 3,67% para 1,103 euros; as da Semapa (+2,25% para 22,75 euros); e a Altri (+2,25% para 8,180 euros).

Outra que se destaca é a Galp que subiu 1,47% para 16,175 euros. Devido à revisão em alta das ações pela Sociéte Generale. A casa de investimento elevou o preço-alvo atribuído às ações da petrolífera nacional, de 14,40 euros para 15,60 euros e mudou a recomendação de sell para hold.

A Pharol (-1,87%); a Corticeira Amorim (-1,55%); a Mota-Engil (-0,60%); a REN (-0,59%); e a EDP (-0,29%), foram as ações em queda.

Segundo os analistas do Millennium Investment Banking a China Three Gorges tenta convencer os acionistas da EDP a aceitarem a OPA, com plano de expansão. A oferente terá em mente o objetivo de entregar à EDP a maior parte de seus ativos eólicos e hidroelétricos gerados no exterior, de acordo com fontes próximas do processo citadas pela Bloomberg e no contexto da OPA avançada pela CTG à empresa portuguesa no início de maio.

Ao passar a administração dos seus ativos fora da China para a EDP, a empresa chinesa pretenderá ampliar a atividade e alcance da empresa portuguesa tanto na Europa como nas Américas. Segundo a mesma fonte, entregar à EDP os seus ativos no exterior aumentaria em 30% a capacidade de produção da companhia portuguesa e acrescentaria a mil milhões de euros aos resultados operacionais da EDP.

Na Europa o EuroStoxx 50 ganhou 0,12% para 3.460,82 pontos. Mas não houve uma tendência definida nas bolsas europeias. Por exemplo o CAC francês desceu 0,06% e o índice da bolsa de Atenas também fechou em perdas (-1,05%).

Já o Dax subiu 0,34% para 12.830 pontos. Isto apesar dos desenvolvimentos ao nível da guerra comercial com os Estados Unidos. Os analistas do BPI alertam que “a partir de hoje, os investidores do Velho Continente terão que monitorizar uma série de eventos relacionados com as relações comerciais americanas com vários países”. “A bolsa alemã é a mais sensível a esta temática, dada a elevada propensão à exportação que esta economia tem (especialmente à China) e o peso que o setor exportador tem no Dax”, acrescentam.

O euro sobe face ao dólar 0,47% para 1,1773 dólares.

“A maior ou menor valorização do euro e o seu impacto na competitividade das exportações europeias torna‐se mais relevante num hipotético contexto de maior protecionismo a nível global” dizem ainda os analistas do BPI.

O Ibex fechou em alta de 1,09% para 9.791,6 pontos e o FTSE MIB de Milão ganhou 0,26%. Segundo o Millennium Investment Banking o Ibex foi dos mais animados, impulsionado pela recuperação dos títulos da Banca.

Ao nível macroeconómico destaque para o Global Economic Prospects do Banco Mundial que prevê que o crescimento do PIB da Zona Euro seja de 2,1%, 1,7% e 1,5%, em 2018, 2019 e 2020, respectivamente (mantém-se os valores das estimativas do relatório de janeiro). Esta projeção é menos optimista do que Bruxelas, que espera um crescimento de 2,3% do PIB da Zona Euro.

E ainda para o PMI no Retalho da Zona Euro elaborado pelo Markit. Em maio de 2018, o PMI no Retalho da Zona Euro registou 51,7 pontos, o que compara com 48,6 pontos registados no mês precedente.

Em termos de juros da dívida soberana a dívida alemão a 10 anos sobe 9,6 pontos base para 0,465%. Mas as dívidas dos países periféricos também está a subir. Itália sobe 15 pontos base para 2,939%, aproxima-se dos 3%, a refletir o risco do Estado; Espanha vê os juros subirem 10,6 pontos base para uma yield de 1,502% e Portugal vê os juros agravarem 9,1 pontos base para 1,946%, o que é prejudicial às contas do Estado uma vez que o serviço da dívida encarece.

Destaque também para o facto de a dívida de França estar também a disparar 10,8 pontos base para 0,804%.

O petróleo cai, quer no mercado de Londres (-0,42% para 75,06 dólares), quer em Nova Iorque (WTI desce 1,3% para 64,67 dólares).