Bolsa de Lisboa avança com Galp em destaque após anúncio de plano de desenvolvimento em Moçambique

A bolsa nacional negoceia em terreno positivo esta segunda-feira, com destaque para a Galp Energia. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma 0,32%, para 5.617,89 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Em Lisboa, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva destaca-se na bolsa depois de ter dado mais um passo para produzir gás em Moçambique. A Galp Energia soma 0,65%, para 17,02 euros.

Esta segunda-feira, o consórcio de que a Galp faz parte na Área 4 no offshore de Moçambique submeteu ao governo moçambicano o plano de desenvolvimento para a primeira fase do projeto Rovuma LNG, que irá produzir, liquefazer e vender gás natural proveniente dos relevantes campos de Mamba.

O BCP é outro dos destaques do PSI20. A cotada impulsiona o índice ao avançar 1,24%, para 0,26 euros.