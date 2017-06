Bolsa de Lisboa acompanha pares europeus e fecha no ‘vermelho’

O PSI 20 encerrou a sessão desta quarta-feira em queda, em linha com as restantes praças europeias, numa altura em que a Europa aguarda as eleições legislativas no Reino Unido e a reunião de política monetária do Banco Central Europeu, ambos marcados para amanhã. O índice de referência nacional perdeu 0,56% para 5.289,56 pontos, pressionado pela Pharol e pelo BCP.

A telecom liderada por Paulo Neves caiu 4,83% para 0,276 euros por ação. Na banca, a instituição liderado por Nuno Amado, desvalorizou 2,78% para 0,227 euros por ação, enquanto as Unidades de Participação do Fundo de Participação do Montepio Geral recuaram 3,76% para 0,563 euros.

Em destaque estive também a Mota-Engil, que perdeu 2,94% para 2,612 euros por ação. No setor da energia, a EDP deslizou 0,49% para 3,241 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,53% para 6,960 euros. A Galp recuou 0,15% para 13,615 euros.