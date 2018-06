Bolsa de Lisboa acompanha Europa em alta

A bolsa portuguesa está a negociar a meio da sessão desta segunda-feira, dia 11 de junho, em alta, acompanhando a tendência positiva das congéneres europeias. O principal índice nacional, PSI-20, valoriza 0,26%, para 5.630,12 pontos, estimulado pelo avanço de 1,73% do BCP, para 0,2760 euros, e pelo setor energético.

Na madrugada de sábado, o conselho de administração executivo da EDP – Energias de Portugal explicou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o preço oferecido (3,26 euros por ação) não reflete o valor da energética e o prémio implícito na OPA é baixo tendo em conta a prática seguida pelas empresas europeias nas utilities onde houve compra de controlo.

As ações da empresa presidida por António Mexia negoceiam a perder 0,09%, para 3,3730 euros. As outras energéticas dão ‘verde’ à bolsa de Lisboa, com a Galp Energia a registar uma subida de 0,71%, para 16,200 euros, a EDP Renováveis a somar 2,20%, para 8,3150 euros, e a REN a ganhar 0,17%, para 2,3380 euros.