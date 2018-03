Bolsa cai com perdas do BCP e Sonae. Europa “aguarda resultados”

A bolsa portuguesa chegou a meio da sessão desta quinta-feira cair, influenciada pelo BCP, Mota-Engil e Sonae. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, recua ligeiramente 0,45%, para 5.416,32 pontos, numa altura em que as praças europeias seguem em alta.

João Queiroz, trader da GoBulling – Banco Carregosa, considerou ao Jornal Económico que a sessão de hoje é “corretiva” para o mercado português e, embora haja “liquidez baixa, é positiva”, tendo em conta a média de liquidez das últimas sessões.

O BCP lidera as quedas, ao desvalorizar 2,48%, para 0,2787 euros. A Mota-Engil (-2,43%, para 3,6100 euros) e a Sonae (-2,28%, para 1,1590 euros) também “prendem” o PSI 20 no “vermelho”.

Paulo Rosa, trader da Carregosa, explicou o resultado da Sonae podem explicar-se com a retirada de mais-valias após o a valorização de 5% da cotada na última sessão. Quanto ao BCP, a queda é “algo inexplicável, visto que o banco entra na próxima no Instock 600”.

Queiroz, por sua vez, disse que o resultado da Sonae é uma “correção”, depois da cotada ter anunciado os resultados financeiros na quinta-feira.

Em contraciclo às grandes capitalizadas do PSI 20, surge a Altri a liderar os ganhos. A papeleira soma 4,08%, para 5,1000 euros. Para João Queiroz, a Altri está a “beneficiar do aumento do preço da pasta do papel na Europa”.

A Ibersol (1,75%, para 11,6500 euros) e a EDP Renováveis (0,99%, para 7,6400 euros) também são outras cotadas em destaque no “verde”.

Nas praças europeias, alemão DAX cresce 0,25%, o britânico FTSE 100 soma 0,24%, espanhol IBEX 35 valoriza 0,53%, o FTSE MIB segue a subir 0,63% e o holandês AEX está avança 0,25%. O francês CAC 40 está ‘flat’.

O trader da GoBulling – Banco Carregosa considerou que os mercados europeus revelam “pouca liquidez”. Para Paulo Rosa, os resultados nas principais praças europeias estão relacionados com os resultados “abaixo do esperado” para a zona euro, divulgados esta sexta-feira, pois as “medidas de Mario Draghi ainda surtiram o efeito desejado de colocar a inflação nos 2%”.

Já João Queiroz considerou que a Europa “aguarda resultados, depois de uma massiva emissão monetária”. O trader da GoBulling destacou a Itália pelo “melhor desempenho”, mesmo com a indefinição política no país.

No mercado petrolífero, o Brent soma 0,20% para os 65,25 dólares por barril e o crude WTI avança 0,33% para os 61,39 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,16% face ao dólar, para 1,2324 dólares.

Os mercados não estão a atribuir grande importâncias à suposta guerra comercial, para já”, afirmou João Queiroz, que acredita que os mesmos estão a posicionar-se para o a “decisão da FED na próxima semana [a 21 de março] quanto às taxas de juro”. Os mercados “estão a assumir a elevada probabilidade de ocorrer um aumento”, disse.

[Dados às 12h29]