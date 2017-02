Bolsa cai arrastada pelos títulos do BPI e energia

Neste início de semana, a bolsa nacional encerrou com perdas, arrastada pelos pesos-pesados a fecharem no vermelho.

O PSI 20 fechou a sessão a perder o,56% para os 4,597 pontos, com apenas uma cotada em alta, no dia em que a praça lisboeta abriu a negociar no verde.

Destaca-se pela negativa o BPI, a encerrar com perdas de 2,12% para os 1,1070 euros.

As empresas do setor da energia perdem também neste fecho de sessão (EDP -1,56% e EDP Renováveis com -0,69%).

O grupo Jerónimo Martins encerrou com uma variação negativa na praça, a recuar 1,01% para os 15,6600 euros.

Sonae e Sonae capital recuaram 2,06% e 1,15% respetivamente. A Altri encerrou com perdas de 1,24%.

A Galp, CTT e Corticeira Amorim fecharam também no vermelho pouco inalterados.

Os CTT continuam a perder, pressionados pela revisão em baixa das estimativas de resultados de 2016.

As ações da construtora Mota-Engil recuaram 2%.

“O Caixa Banco de Investimento informou que vai rever as estimativas para a empresa, já que a obra ferroviária na Tanzânia ganha pelo consórcio integrado pela Mota-Engil deverá ajudar a melhorar os resultados operacionais da maior construtora portuguesa em África e pode gerar margens EDITDA superiores a 20%”, revela o comentário do BPI acerca do fecho.

O BCP revela-se a única cotada que encerrou no verde com 1,25% para 0,1700 euros. O banco chegou a subir mais de 9% na sessão, resultado da divulgação dos detalhes do aumento de capital na passada sexta-feira.

O analista Orlando Green, do Credit Agricole, referiu à Agência Reuters que, “há um sentimento geral de incerteza”, referindo que “os mercados estão um pouco nervosos sobre o contexto político na Europa, o contexto político nos EUA e há alguma incerteza sobre quando é que a Fed volta a subir os juros” nos EUA.

Os mercados europeus encerraram também com perdas, ainda receosos com as políticas e medidas económicas dos EUA e, num período de incerteza com a aproximação das eleições em França.