Bolsa cabo-verdiana com menos títulos cotados e menor volume de emissões no mercado primário

De acordo com o relatório de 2017, aprovado pela Assembleia-geral, a capitalização bolsista situou-se nos 68.423.063.914$00, depois de uma variação de 0,9% face ao ano anterior, o que representa cerca de 40,2% do PIB.

O documento assinala que apesar de ter havido uma ligeira queda na quantidade de títulos cotados (-7.8%) e um menor volume de emissões no mercado primário (-6,9%) face ao período homólogo, no ano de 2017 foram mobilizadas através do mercado primário um montante global de 14.712.566.175$00, com destaque a realização de 3 ofertas particulares (ASA, Electra e Ecobank) que totalizaram o montante de 2.366.500.000$00.

“Só as emissões do mercado primário representaram cerca de 16% do volume global das emissões do mercado primário” refere o documento que assinala, entretanto que o mercado primário da dívida pública teve um menor fulgor, após uma queda de 15.46% comparativamente a 2016, que, entretanto, não diminuiu o “grande peso” em termos do volume global das emissões que foi de 83.9%.