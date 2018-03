BNP Paribas reduz participação nos CTT e perde posição qualificada

O BNP Paribas vendeu parte das ações dos CTT – Correios de Portugal que detinha, deixando de ter uma a posição qualificada no capital do operador postal liderado por Francisco Lacerda. A participação reduziu-se para 1,96%, dos anteriores 4,85%, de acordo com uma nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco francês, que era um dos maiores acionistas dos CTT, “deixou do limiar dos 2% dos direitos de voto”, segundo refere o comunicado da empresa portuguesa.